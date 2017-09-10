أكدت سفارتنا لدى المكسيك سلامة طاقمها وجميع المواطنين فيها، في أعقاب الزلزال القوي الذي بلغت شدته 8.2 درجات وامتد الشعور به إلى العاصمة مكسيكو سيتي. ودعت السفارة في بيان جميع المواطنين المتواجدين في الأراضي المكسيكية إلى اتباع التعليمات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة والتي تتعلق بتأمين سلامتهم. وأكدت السفارة استعدادها التام لتقديم جميع الخدمات والمساعدات الضرورية لجميع المواطنين الكويتيين في المكسيك. ودعت المواطنين الكويتيين في المكسيك إلى التواصل معها على الأرقام التالية: 5552451714 521+ و5513632619 521+.