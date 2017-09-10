ضمن الزيارة الرسمية لمدير عام الجمارك المستشار جمال الجلاوي لمصلحة الجمارك الأميركية بالولايات المتحدة الأميركية واجتماعه ولقائه بالمسؤولين الجمركيين وعلى رأسهم مدير عام مصلحة الجمارك الأميركية المفوض كيفن، وقع الجلاوي مذكرة تعاون تستمر حتى أوائل عام 2019 بين الجمارك الكويتية والجمارك الأميركية، كما وقع ايضا مذكرة SMAA تبادل المعلومات ما بين الجمارك الكويتية والجمارك الأميركية.

ويأتي ذلك ضمن التعاون المشترك والمثمر والبناء بين الجمارك الكويتية والجمارك الأميركية. هذا، ورافق المستشار الجلاوي وفد ضم نائب المدير العام لقطاع البحث والتحري أسامة الرومي ورئيس مكتب حماية الملكية الفكرية أسامة الشامي.