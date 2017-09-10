التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية الأمير خالد بن سلمان آل سعود يوم الجمعة الماضي.
ويأتي اللقاء في إطار زيارة الخالد إلى واشنطن للمشاركة في الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية.
حضر اللقاء كل من نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله وسفيرنا لدى الولايات المتحدة الأميركية سالم العبدالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد.