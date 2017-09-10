أهابت سفارتنا في واشنطن بالطلبة والمواطنين الكويتيين المتواجدين في ولاية فلوريدا والمناطق الواقعة في المسار المحتمل لإعصار (ايرما) إلى أخذ الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين سلامتهم وسلامة من برفقتهم.

وقالت السفارة في بيان تلقت «كونا» نسخة عنه أمس إنها وتحسبا لتداعيات إعصار إيرما المرتقب ونظرا لإعلان السلطات المحلية في ولاية فلوريدا إجلاء السكان فقد تم إرسال فريق طوارئ إلى ولايتي فلوريدا وجورجيا برئاسة القنصل العام في لوس أنجيليس فيصل الهولي وبمشاركة المكتب العسكري والمكتب الثقافي في واشنطن، وذلك للإشراف المباشر الميداني على عملية إجلاء المواطنين والطلبة الكويتيين وتقديم المساعدة للذين في حاجة لها وكذلك للتواصل مع المواطنين، وتؤكد على ضرورة اتباع كل التعليمات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية الأميركية.

وفي هذا الصدد، تحث السفارة المواطنين والطلبة على الاستمرار بالتواصل معها، وذلك لاطلاعها على ما قد يطرأ على وضعهم في مواجهة هذا الإعصار إما بالاتصال على السفارة مباشرة أو بالمكتب الثقافي في العاصمة واشنطن وذلك على الرقمين التاليين:

‎رقم طوارئ سفارة الكويت

في واشنطن 12022620758+

‎رقم طوارئ المكتب الثقافي

في واشنطن 12023642104+