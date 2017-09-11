استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح امس سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

واستقبل سمو نائب الأمير وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد.

واستقبل سموه بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري.

كما استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح امس وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.

واستقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة وليام لاسي سوينج والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وقد أشاد سموه بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المنظمة لما تقدمه من دعم وإسهام في تخفيف معاناة النازحين والمنكوبين حول العالم ومد يد العون لهم.

ومن جانب آخر، أكد مدير عام المنظمة الدولية للهجرة وليام لاسي سوينج بالدور الكبير الذي تقوم به الكويت بقيادة أميرها قائد العمل الإنساني صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في مجال العمل الإنساني والخيري ومساندتها للمشاريع والبرامج التي تقوم بها المنظمة.

هذا وقد أهدى الضيف سموه كتابا بعنوان «استجابة المنظمة الدولية للهجرة في العراق لأزمة الموصل بدعم من حكومة الكويت».

حضر المقابلة رئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم.