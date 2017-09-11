القاهرة ـ هناء السيد

يرأس نائب وزير الخارجية خالد الجار الله وفد الكويت المشارك في أعمال الدورة العادية 148 لمجلس وزراء الخارجية العرب المزمع عقده بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية الثلاثاء ويضم الوفد مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير عزيز الديحاني ومندوبنا الدائم لدى الجامعة العربية السفير أحمد البكر وطلال الشطي من مكتب نائب الوزير ومن المندوبية المستشاران محمد العلاطي وفلاح المطيري وعددا من الديبلوماسيين بالمندوبية الدائمة ويفتتح أعمال الدورة السفير محمد ظهر حرسي سفير جيبوتي ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية رئيس الدورة وبحضور الأمين العام للجامعة العربية احمد ابوالغيط.

وتتناول الدورة 28 بندا تشمل تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين (١٤٧ - ١٤٨)، والتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ قرارات قمة عمان ٢٠١٧.



وتشمل البنود أيضا قضية فلسطين والصراع العربي ـ الإسرائيلي وتطورات الوضع في سورية وتطورات الوضع في ليبيا وتطورات الوضع في اليمن واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى) التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي.

من جانب آخر، شارك مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير عزيز الديحاني والمندوب الدائم للكويت لدى الجامعة العربية أحمد البكر في أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، للتحضير لأعمال الدورة العادية 148 التي انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والذي يسبق اعمال اجتماع وزراء الخارجية يوم غد الثلاثاء برئاسة السفير محمد ظهر حرسي سفير جيبوتي ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية احمد ابوالغيط.

ويتضمن مشروع جدول أعمال الدورة 148 لمجلس جامعة الدول العربية والمقرر رفعه من قبل المندوبين الدائمين إلى وزراء الخارجية، 28 بندا تشمل تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين (147- 148)، والتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ قرارات قمة عمان 2017.



كما تشمل البنود دعم الايزيديات المختطفات لدى عصابات داعش الإرهابية، ومخاطر التسلح الاسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام، ولجنة الحكماء المعنية بقضايا ضبط التسلح وعدم الانتشار، والإرهاب الدولي وسبل مكافحته، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب والعلاقات الدولية مع التجمعات الدولية والإقليمية.



ويتضمن مشروع جدول أعمال المجلس أيضا بنودا حول طلب الكونفيدرالية السويسرية اعتماد سفيرها في القاهرة مفوضا لدى جامعة الدول العربية، وإنشاء إطار تشاوري بين مجلس جامعة الدول العربية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والترشيحات لمناصب الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى، وتطوير جامعة الدول العربية.



وتشمل البنود كذلك شؤون الإعلام والشؤون القانونية وحقوق الإنسان إضافة الى الشؤون الادارية والمالية.



ويعقد على هامش اجتماعات الدورة الجديدة لمجلس الجامعة عدد من الاجتماعات الوزارية .