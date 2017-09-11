التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة وليام سوينغ، حيث تم خلال اللقاء استعراض الأنشطة التي تقوم بها المنظمة ومشاريعها الإنسانية لمساعدة المنكوبين في بؤر الأزمات خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

وجدد الخالد خلال اللقاء الإعراب عن تطلع الكويت للانضمام إلى عضوية المنظمة الدولية للهجرة بصفة مراقب، مشيدا بعلاقة التعاون القائمة بين الكويت والمنظمة الدولية للهجرة، مؤكدا حرص الكويت على تعزيز التعاون القائم مع المنظمة في سبيل تحقيق الأهداف الانسانية التي تضطلع بها.

من جانبه، أعرب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة عن بالغ التقدير لجهود ومساهمات الكويت في مجال العمل الإنساني حول العالم ومساندتها للمشاريع والبرامج التي تقوم بها منظمة الهجرة العالمية.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

إلى ذلك، أقام مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد مأدبة غداء على شرف المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة وليام سوينغ، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد.