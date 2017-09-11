تكريم الأمم المتحدة يجسد المكانة الرفيعة لوطننا العزيز في مجال العمل الإنساني

تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد برقية تهنئة من اخيه سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، اعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لمنح سموه لقب قائد للعمل الإنساني وتسمية الكويت مركزا للعمل الإنساني من قبل منظمة الأمم المتحدة، مشيرا الى ان نيل سموه رعاه الله هذا اللقب ينبع من الخصال الكريمة والمساعي الحميدة التي يتسم بها سموه وانه جاء نتيجة جهود سموه الجليلة في العمل الخيري والإنساني، مؤكدا ان هذا اللقب يعد فخرا للجميع كونه اعترافا دوليا بالجهود والعطاء الإنساني لسموه حول العالم ولمبادراته الطيبة مما وضع الكويت على خريطة العمل الإنساني حتى باتت تحظى بمكانة دولية رفيعة واستحقت عن جدارة لقب مركزا للعمل الإنساني، سائلا سموه المولى تعالى ان يديم على اخيه صاحب السمو الأمير موفور الصحة والعافية.

وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية شكر جوابية لأخيه سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه سموه من طيب المشاعر وصادق الدعوات بهذه المناسبة، مؤكدا سموه رعاه الله ان هذا التكريم من قبل منظمة الأمم المتحدة انما يجسد المكانة الرفيعة التي يتبوأها الوطن العزيز في مجال العمل الإنساني وتبنيه للمبادرات الإنسانية الهادفة الى إغاثة المنكوبين جراء الصراعات والكوارث، مبتهلا سموه الى الباري جل وعلا ان يديم على سموه موفور الصحة والعافية وان يوفق الجميع لخدمة الوطن الغالي ورفع رايته.

من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس إنريكي بينيا نييتو رئيس الولايات المكسيكية المتحدة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الزلزال الذي اجتاح مناطق عدة في جنوب المكسيك وأسفر عن سقوط المئات من الضحايا والمصابين راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس إنريكي بينيا نييتو رئيس الولايات المكسيكية المتحدة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الزلزال الذي اجتاح مناطق عدة في جنوب المكسيك، راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.