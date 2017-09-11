بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية إلى الفنان ابراهيم مزعل الصلال اثر العارض الصحي الذي ألم به ودخل على اثره المستشفى سائلا سموه المولى جل وعلا ان يمن عليه بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرته الفنية الرائدة لتقديم الاعمال المتميزة والمبدعة للحركة الفنية الكويتية.

وبعث سمو نائب الامير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية الى الفنان ابراهيم مزعل الصلال اثر العارض الصحي الذي ألم به ودخل على اثره المستشفى متمنيا سموه له سرعة الشفاء والعافية. كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية مماثلة.