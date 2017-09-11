تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد برقيات تهانٍ من أخيه نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وأخيه سمو الشيخ ناصر المحمد وأخيه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ضمنوها خالص تهانيهم وتمنياتهم الطيبة بمناسبة الذكرى الثالثة على قيام منظمة الأمم المتحدة بتسمية الكويت «مركزا للعمل الإنساني» وبإطلاقها على سموه لقب «قائد للعمل الإنساني»، معربين عن الفخر والاعتزاز بهذا التكريم المستحق، ومؤكدين أنه يأتي عرفانا وتقديرا من المجتمع الدولي بالإسهامات البارزة للكويت ولسمو الأمير في المجال الإنساني، سائلين المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية، وأن يحقق للوطن العزيز المزيد من الرقي والنماء في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لسموه.

هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقيات شكر جوابية لأخيه الشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني وأخيه سمو الشيخ ناصر المحمد وأخيه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما عبروا عنه من مشاعر جياشة ودعوات صادقة وتمنيات طيبة بمناسبة الذكرى الثالثة على قيام منظمة الأمم المتحدة بتسمية الكويت «مركزا للعمل الإنساني» وبإطلاقها على سموه لقب «قائد للعمل الإنساني»، مؤكدا سموه ان هذا التكريم المتميز من قبل الأمم المتحدة إنما يجسد جليا المكانة المرموقة التي تتبوأها الكويت لدى المجتمع الدولي وتقديرا لدورها الريادي في تبني المبادرات الإنسانية لإغاثة المنكوبين جراء الصراعات والحروب والكوارث الطبيعية، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يديم عليهم موفور الصحة والعافية وأن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان ويوفق الجميع لخدمته والارتقاء بمسيرته التنموية الطموحة لتحقيق كل ما ينشده من نهضة تنموية شاملة، وأن يسدد الخطى لخدمته ورفع رايته في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.