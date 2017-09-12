بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف آليات للشرطة بمدينة العريش شمال سيناء، معربا سموه عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق، مؤكدا سموه موقف الكويت الرافض للإرهاب بجميع أشكاله وصوره، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد ضحايا هذا الهجوم الإرهابي بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف آليات للشرطة بمدينة العريش شمال سيناء، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر فيها سموه، حفظه الله، عن خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد أحد العسكريين التابعين لقوات دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المشاركة في عملية إعادة الأمل مع قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن ينزله منازل الشهداء.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد أحد العسكريين التابعين لقوات دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المشاركة في عملية إعادة الأمل لدعم الشرعية في اليمن، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وبعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية إلى رئيسة المجلس الوطني الاتحادي د. أمل عبدالله القبيسي عبر فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة باستشهاد أحد الجنود من قوات دولة الإمارات العربية المتحدة المشاركة في عملية إعادة الأمل في اليمن.

كما بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية إلى رئيس مجلس النواب المصري د. عبدالعال السيد أحمد عبر فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف آليات للشرطة بمدينة العريش وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والجرحى.

وأكد الغانم الدعم والتضامن الكامل مع الأشقاء في مصر في حربهم ضد الإرهاب وضد كل من يستهدف أمن واستقرار مصر.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.