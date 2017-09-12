استقبل الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي السفير برترام بوزانسونو وذلك بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد.

الى ذلك، تسلم الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى البلاد صقر أبو شتال، حيث تمنى معاليه للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين المزيد من التقدم والازدهار.

كما تسلم الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة لدى البلاد غربا غاجام محمد، وذلك خلال اللقاء الذي تم اليوم الاثنين حيث تمنى للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.

كما استقبل الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وزير خارجية اليابان الصديقة تارو كونو الذي يزور البلاد في زيارة رسمية.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المميزة بين الكويت واليابان وسبل تعزيزها وتنميتها ونقلها إلى آفاق أرحب في جميع المجالات وعلى مختلف الصعد إضافة إلى مناقشة آخر مستجدات القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأقام الشيخ صباح الخالد مأدبة عشاء على شرف الوزير الضيف والوفد المرافق له في مقر وزارة الخارجية.

وحضر اللقاءات ومأدبة العشاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد ناصر المحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير علي السعيد ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير صالح سالم اللوغاني وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.