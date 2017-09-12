وصل نائب وزير الخارجية خالد الجارالله إلى القاهرة أمس للمشاركة في اجتماعات الحوار السياسي العربي - الياباني واجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر اليوم.

ويترأس الجارالله وفدا من وزارة الخارجية، يضم مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي عزيز الديحاني، وعددا من كبار المسؤولين بالوزارة.

وكان في استقبال الجارالله لدى وصوله مندوبنا الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد البكر، والقائم بأعمال سفارة الكويت لدى القاهرة بالانابة المستشار عبدالعزيز البشر.

هذا، وأكد مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير عزيز الديحاني أهمية الملفات التي ناقشها مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية الـ 148 على مستوى المندوبين الدائمين.

وقال الديحاني في تصريح لـ «كونا»، في ختام ترؤسه وفد الكويت المشارك في الدورة، إن الاجتماع ناقش جدول الأعمال المتضمن اكثر من 30 بندا والمتعلقة بتحقيق مصالح الدول العربية وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

وأشار الديحاني إلى التهنئة التي رفعها مجلس الجامعة في بداية اجتماعاتها امس إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمناسبة الذكرى الثالثة للتكريم الأممي وتسمية سموه (قائدا للعمل الإنساني)، وهو ما يعكس المكانة المميزة لسموه لدى الدول العربية.

وذكر أن مجلس الجامعة استعرض المؤتمر الذي سيقام في نوفمبر المقبل من أجل «معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك اسرائيل»، والاشارة إلى ما عقد في مؤتمرات بالكويت لمكافحة ما يسمى تنظيم داعش ضمن جهود التحالف الدولي.

وأكد أن المجلس استعرض أيضا بنود جدول الأعمال تمهيدا لرفعها إلى اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري الذي سيعقد اليوم.