قال سفيرنا لدى الصين الشعبية سميح حيات ان محادثات وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان والوفد المرافق له في الصين تميزت بـ«الجوهرية والاستراتيجية» بين البلدين.

وأضاف حيات في تصريح لـ «كونا» ان نتائج الزيارة التي تعد الأولى لمسؤول كويتي رفيع بعد الزيارة الرسمية التي قام بها نائب رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ قاولي للبلاد في أواخر اغسطس الماضي جاءت مثمرة اذ ستسهم في خدمة العلاقات المتميزة القائمة.

وذكر ان الاجتماعات التي أجراها الروضان خلال الزيارة أكدت عمق العلاقات الثنائية والإرادة المشتركة لقيادتي البلدين الصديقين بتعزيز الشراكة الاستراتيجية «الاستثنائية» خدمة لمصالح البلدين والحكومتين والشعبين الصديقين.

وأوضح ان الروضان اجرى محادثات مع نظيره الصيني وكبار المسؤولين ورؤساء غرف التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الشركات العملاقة الصينية في مختلف المجالات.

وأكد حيات ان المستوى الممتاز للعلاقات القائمة بين البلدين سيزداد قوة في المرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بتفعيل 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم موقعة بين الكويت والصين.