ثمن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني أمس مبادرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتبني عقد مؤتمر دولي لإعادة اعمار العراق.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس حكومة كردستان وقنصلنا العام في اربيل د.عمر الكندري.



وكان صاحب السمو الأمير قد أعلن في يوليو الماضي استعداد الكويت لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار المناطق المحررة في العراق قبل نهاية 2017 تماشيا مع مبادئها في دعم الأشقاء وترجمة حقيقية لرسالتها الإنسانية السامية باعتبارها «مركزا للعمل الإنساني».



كما أشاد البارزاني بالمبادرات الإنسانية للكويت تجاه النازحين العراقيين، لاسيما تلك التي حملت شعار «الكويت بجانبكم» التي أدت وبشكل فاعل الى التخفيف عن معاناة النازحين.



وقال القنصل الكندري في تصريح لـ «كونا» انه بحث مع رئيس حكومة اقليم كردستان الأعمال الإنسانية للكويت، خصوصا بعد مرور 3 سنوات على تسمية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد «قائدا للعمل الإنساني» ودولة الكويت مركزا للعمل الإنساني.



واضاف انه بدوره اثنى على المكانة الإنسانية لسمو الأمير ودولة الكويت من خلال تنوع الأنشطة الإنسانية المقدمة للنازحين العراقيين واللاجئين السوريين في الإقليم، والنازحين واللاجئين في جميع انحاء العالم، مثمنا دور القنصلية العامة للكويت في هذه المرحلة من خلال تقديم شتى المساعدات لنازحي الإقليم الذين تجاوز عددهم مليونين و800 ألف نازح، حيث ادت هذه المساعدات الى التخفيف عن كاهل حكومة الإقليم.



وذكر ان البارزاني اكد على تشجيع الاستثمارات الكويتية في الإقليم، خصوصا في المرحلة القادمة للمساهمة في انعاش البنية التحية والاقتصادية لاقليم كردستان، مشيرا الى تقديم جميع التسهيلات للمستثمرين الكويتيين في جميع المجالات.



وأوضح انه سلم البارزاني فيلما وثائقيا عن النشاطات الإنسانية للكويت المقدمة للنازحين العراقيين، والتي شملت جوانب عدة منها الإغاثية والتربوية والصحية.



ومنذ أكثر من 3 سنوات تسعى الكويت للوقوف إلى جانب النازحين العراقيين في إقليم كردستان الذي كان له النصيب الأكبر في استقبال موجات النزوح بعد سيطرة ما يسمى تنظيم «داعش» الإرهابي على مساحات واسعة من العراق.



ولم تدخر القيادة الإنسانية للكويت جهدا في سبيل الوقوف مع النازحين من خلال تقديم شتى أنواع الدعم لإقليم كردستان العراق من أجل تخطي تلك المحنة انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تجمع بينهما وكون الكويت مركزا للعمل الإنساني العالمي.



وقد جاءت هذه الجهود الإغاثية في إطار حملة «الكويت بجانبكم» التي شملت أنشطتها في إقليم كردستان حتى نهاية يوليو الماضي إنشاء مخيمات للإيواء، وتوفير الماء والغذاء وإنشاء مراكز صحية وجسر جوي إغاثي وكفالة أيتام وتوزيع قسائم غذائية وتوزيع أغطية ومفروشات وتوزيع مدافئ نفطية وتوزيع وقود للتدفئة فضلا عن تفقد المرضى النازحين وتوزيع كسوة وملابس ومعالجة الجرحى المدنيين وبناء المدارس الكرفانية وحفر آبار مياه وتقديم أطنان من الأدوية، وتوفير سيارات إسعاف، إضافة إلى بناء جناح طبي في مستشفى الطوارئ في أربيل.