وصل إلى البلاد صباح امس مبعوث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد قادما من تركمانستان بعد أن قام بزيارة رسمية لها التقى فيها رئيس الجمهورية قربان قولي بردي محمدوف، حيث قدم له رسالة خطية من لدن سمو الأمير تضمنت دعوة سموه له لزيارة بلده الثاني الكويت، وذلك انطلاقا من حرص سموه على تعزيز أواصر العلاقة مع جمهوره تركمانستان واستعداد الكويت لبحث كل مجالات التعاون معها.

كما التقى وزير شؤون الديوان الأميري أمس الاثنين في تركمانستان كلا على حدة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وبحث معهما كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.