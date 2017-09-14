تعهد السودان بتذليل جميع العقبات التي تواجه رجال الأعمال والاستثمارات الكويتية.

والتقى سفيرنا لدى السودان بسام القبندي بوزير التعاون الدولي السوداني ادريس سليمان وتم خلال اللقاء استعراض علاقات البلدين وأوجه التعاون المشترك بجانب ترتيبات انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين.

وأشاد السفير القبندي بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين وما تشهده من تطورات في مختلف مجالات التعاون المشترك بفضل التوجيهات الحكيمة من القيادة في البلدين، مؤكدا ان انعقاد اللجنة الوزارية الكويتية ـ السودانية في دورتها الثالثة خلال شهر نوفمبر المقبل سيسهم في فتح آفاق واسعة للتعاون المشترك، معربا عن أمله في ان تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من آفاق التعاون بين الجانبين لتنفيذ مشروعات وبرامج تخدم المصالح والأهداف المشتركة.