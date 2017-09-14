أكد مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي ان أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستبدأ الأسبوع المقبل ستشهد الكثير من القضايا التي تمس السلم والأمن الدوليين.

وقال العتيبي لـ «كونا» إن الكويت ستشارك في أعمال هذه الدورة بوفد رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، حيث سيلقي سموه كلمة الكويت امام المناقشات العامة في 20 الجاري.

وأضاف ان من الأمور المهمة التي تميز هذه الدورة عن سابقاتها هو ان عدد رؤساء الدول والحكومات الذين أكدوا مشاركتهم تجاوز الـ 130 فيما سيعقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اجتماعا رفيع المستوى حول إصلاح الأمم المتحدة.

وبين العتيبي ان من بين القضايا الرئيسية التي سيتم التركيز عليها في المناقشات العامة والفعاليات الجانبية ما يتعلق بآخر المستجدات في سورية واليمن وفلسطين والعراق إضافة إلى التصعيد الخطير للأمن الإقليمي والدولي في شبه الجزيرة الكورية ووضع مسلمي الروهينغا في ميانمار الذين يتعرضون لاضطهاد وحملة تطهير عرقي.

وأضاف ان مسألة مكافحة الإرهاب ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ونزع أسلحة الدمار الشامل من المسائل التقليدية التي سيتم تسليط الضوء عليها في الاجتماعات الجانبية.

وقال العتيبي ان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد سيعقد على هامش أعمال الجمعية العامة سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأضاف ان هذه اللقاءات ستبحث كذلك سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة حول الملفات المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن، حيث يأتي ذلك مع قرب انضمام الكويت كعضو غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2018 - 2019 ابتداء من اول يناير 2018.