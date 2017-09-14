«بالصراحة.. لم أتكلم مع هاري أبدا»

المغني زين مالك خلال حديثه حول خلافه المرير مع زميله السابق في فرقة «ون دايركشن» الغنائية هاري ستايل، مؤكدا أنه لا يتوقع أن تعود المياه إلى مجاريها بينهما لأنه لم يكن في الأصل على علاقة ودية معه قبل انفصاله عن الفرقة عام 2017.