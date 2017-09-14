بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى صاحب الجلالة الملك السلطان محمد الخامس ابن السلطان إسماعيل بترا ملك ماليزيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة سلطان ولاية قدح السلطان عبدالحليم معظم شاه ابن المرحوم السلطان بدلي شاه ملك ماليزيا السابق، سائلا سموه رعاه الله المولى تعالى ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم جلالته وأسرة الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء. وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى صاحب الجلالة الملك السلطان محمد الخامس ابن السلطان إسماعيل بترا ملك ماليزيا الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة سلطان ولاية قدح السلطان عبدالحليم معظم شاه ابن المرحوم السلطان يدلي شاه ملك ماليزيا السابق سائلا، سموه المولى تعالى ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.