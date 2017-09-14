بحث رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر العلي مع سفير أستراليا لمكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأسترالية باول فولي التعاون المشترك بين البلدين الصديقين. وقال جهاز الأمن الوطني في بيان صحافي إن اللقاء بين الطرفين تناول بحث تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب بين الكويت وأستراليا وتضافر الجهود لمحاربته والقضاء على منابعه وجذوره كما تم استعراض أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية بين البلدين الصديقين.
وحضر اللقاء السفير الأسترالي لدى الكويت وارن هاوك ومساعد المدير لشؤون مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وأفريقيا بريت يونق وسكرتير ثاني سياسي الينور هيل.