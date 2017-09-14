تنسيق دائم بين البلدين في مختلف المجالات وحرص على تبادل الرؤى ووجهات النظر

الكويت تنظر إلى تركيا باعتبارها شريكاً اقتصادياً مهماً

بدأ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك زيارة رسمية للجمهورية التركية تستمر عدة أيام.

وقد التقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة مساء امس رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وذلك بمناسبة زيارته الرسمية.

وقال سموه عقب اللقاء إنه سلم الرئيس التركي رسالة خطية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تتعلق بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها إضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما أعرب سموه عن سعادته بلقاء الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية والاستماع إلى وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية بين البلدين الصديقين ومواقفهما تجاهها.

وكان سموه قد وصل إلى العاصمة التركية أنقرة في وقت سابق امس على رأس وفد كويتي رفيع المستوى يضم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان.

كما ضم الوفد رئيس وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالله الحميضي ونائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله وعددا من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وهيئة تشجيع الاستثمار والحرس الوطني والهيئة العامة للاستثمار.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار انقرة الدولي وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي وسفيرنا لدى الجمهورية التركية غسان الزواوي وقنصلنا العام في مدينة اسطنبول محمد فهد المحمد وأعضاء السفارة.

وأعرب سموه في تصريح صحافي لدى وصوله عن اعتزازه بزيارة الجمهورية التركية الصديقة التي ترتبط مع الكويت بعلاقات تاريخية وطيدة، مشيرا الى أن زيارته تجسد عمق هذه العلاقات وتعكس الرغبة المشتركة في تطويرها والحرص المستمر على تدعيمها.

وقال ان العلاقات بين الكويت والجمهورية التركية شهدت خلال الفترة الماضية تطورا ملموسا ونموا واضحا في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والسياحية والثقافية، غير اننا نتطلع دائما الى تعزيز التعاون بين البلدين ليشمل العديد من المجالات الأخرى.

وأشاد سموه بالتنسيق الدائم بين البلدين في مختلف المجالات خاصة السياسية والاقتصادية وحرصهما على تبادل الرؤى ووجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح أن الكويت تنظر الى الجمهورية التركية باعتبارها شريكا اقتصاديا هاما وتسعى الى تعميق الروابط وزيادة التبادل التجاري وإتاحة الفرص الاستثمارية المشتركة، مشيرا الى ان الكويت في الوقت نفسه تتمتع بمختلف المقومات الجاذبة للاستثمارات.

وبيّن أنه سيجري مباحثات مع المسؤولين في الجمهورية التركية لبحث سبل تطوير وتقوية العلاقات بين البلدين وتعزيز آفاق التعاون في العديد من المجالات التي تخدم مصالح الشعبين الصديقين.

من جانب آخر، أكد مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي ان الكويت ستشارك في أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بوفد رفيع المستوى برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حيث سيلقي سموه كلمة الكويت أمام المناقشات العامة في 20 الجاري.