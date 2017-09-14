التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، اليوم الخميس وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في العاصمة التركية أنقرة.



وعقد اللقاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إلى تركيا



وتم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي المشترك بين البلدين في كافة المجالات ومختلف الأصعدة ومناقشة آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



حضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله، مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيري، مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد ناصر المحمد، قنصل عام دولة الكويت في مدينة إسطنبول محمد المحمد، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.