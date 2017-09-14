بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ، ببرقية تعزية إلى الملك السلطان محمد الخامس ابن السلطان إسماعيل بترا ملك ماليزيا الصديقة أعرب فيها سموه، عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الذي شب بدار لتحفيظ القرآن الكريم في العاصمة كوالالمبور والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد ضحايا هذا الحادث المؤلم بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء وتمام العافية.

وبعث نائب الامير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد،ببرقية تعزية الى الملك السلطان محمد الخامس ابن السلطان إسماعيل بترا ملك ماليزيا الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الذي شب بدار لتحفيظ القرآن الكريم في العاصمة كوالالمبور مبتهلاً سموه إلى المولى جل وعلا أن يتغمد ضحايا هذا الحادث المؤلم بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بالشفاء والعافية.

كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة