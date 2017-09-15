بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد مقدم طيار ركن مهنا بن سعد البيز اثر سقوط طائرته التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية بمنطقة أبين في اليمن بسبب عطل فني أثناء تأديته لإحدى المهام لمساندة ودعم الحرب ضد تنظيم القاعدة الارهابي سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وينزله منازل الشهداء وان يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد مقدم طيار ركن مهنا بن سعد البيز اثر سقوط طائرته التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية بمنطقة أبين في اليمن بسبب عطل فني أثناء تأديته لإحدى المهام لمساندة ودعم الحرب ضد تنظيم القاعدة الإرهابي مبتهلا سموه الى المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.

من جهة اخرى، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى صاحب الجلالة الملك السلطان محمد الخامس ابن السلطان إسماعيل بترا ملك ماليزيا الصديقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الذي شب بدار لتحفيظ القرآن الكريم في العاصمة كوالالمبور والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد ضحايا هذا الحادث المؤلم بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء وتمام العافية.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية الى صاحب الجلالة الملك السلطان محمد الخامس ابن السلطان إسماعيل بترا ملك ماليزيا الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الذي شب بدار لتحفيظ القرآن الكريم في العاصمة كوالالمبور، مبتهلا سموه إلى المولى جل وعلا أن يتغمد ضحايا هذا الحادث المؤلم بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بالشفاء والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى الرئيسة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابها وادائها اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية سنغافورة الصديقة، متمنيا سموه لها كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطبية بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الاحمد ببرقية تهنئة الى الرئيسة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابها وادائها اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية سنغافورة الصديقة، متمنيا سموه لها كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس خوان اورلندو هرناندس الفرادو رئيس جمهورية هندوراس الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس خوان اورلندو هرناندس الفرادو رئيس جمهورية هندوراس الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس دانييل أورتيغا سافيدرا رئيس جمهورية نيكاراغوا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس دانييل أورتيغا سافيدرا رئيس جمهورية نيكاراغوا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس جيمي موراليس رئيس جمهورية غواتيمالا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس جيمي موراليس رئيس جمهورية غواتيمالا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس لويس جييرمو سوليس رئيس جمهورية كوستاريكا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس لويس جييرمو سوليس رئيس جمهورية كوستاريكا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.