تقليد عدد من الضباط رتبهم بعد صدور المرسوم بترقيتهم

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد أمس مع أعضاء مجلس الدفاع العسكري رؤى وإستراتيجية الوزارة للسنوات الخمس المقبلة.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحافي ان الاجتماع ناقش كذلك استعداد هيئة الخدمة الوطنية العسكرية لاستقبال من تنطبق عليهم شروط الخدمة.

وأوضح البيان ان الاجتماع ناقش ايضا خطة قبول الطلبة الضباط في كلية علي الصباح العسكرية وآخر ما توصلت إليه هيئة الإدارة والقوى البشرية لقبول المتطوعين في الجيش وخطة تسليح الجيش للسنوات المقبلة.

حضر الاجتماع رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الأركان العامة الفريق الركن عبدالله النواف.

من جهة أخرى، قلد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد أمس عددا من الضباط رتبهم بعد صدور المرسوم الأميري بتوليتهم ضباطا بالجيش الكويتي.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحافي ان الشيخ محمد الخالد قلد الضباط رتبهم بعد قراءة المرسوم الأميري عليهم، مشيرة الى ان الضباط أدوا القسم القانونية بهذه المناسبة.

وهنأ الشيخ محمد الخالد الضباط الجدد بمناسبة حصولهم على ثقة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة، داعيا الضباط الى المحافظة على قسمهم ووضع مصلحة الوطن والمحافظة عليه والذود عنه نصب أعينهم، وأن يكونوا عند حسن ظن رؤسائهم ومسؤوليهم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية لخدمة الوطن الحبيب.

حضر مراسم التقليد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الأركان الفريق الركن عبدالله نواف الصباح وعدد من كبار ضباط الجيش.