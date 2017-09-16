بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية الى صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا الصديقة والى تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة الصديقة عبر فيهما سموه عن إدانته واستنكاره لحادث الانفجار الإرهابي الذي استهدف مترو الانفاق في جنوب غرب لندن، والذي أسفر عن سقوط العديد من المصابين، راجيا سموه رعاه الله لهم سرعة الشفاء والعافية، مؤكدا سموه استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامي الذي استهدف ارواح الابرياء والذي يتنافى مع كل الشرائع السماوية والقيم الانسانية، مجددا سموه موقف الكويت الثابت في رفض الإرهاب بجميع أشكاله ووقوفها مع المجتمع الدولي لمحاربته وتجفيف منابعه.



وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية الى صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا الصديقة والى سعادة تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة الصديقة ضمنهما سموه إدانته واستنكاره لحادث الانفجار الإرهابي الذي استهدف مترو الانفاق في جنوب غرب لندن والذي اسفر عن سقوط العديد من المصابين، راجيا سموه لهم الشفاء العاجل.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتين مماثلتين.