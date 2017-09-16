بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية الى صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا الصديقة والى تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة الصديقة عبر فيهما سموه عن إدانته واستنكاره لحادث الانفجار الإرهابي الذي استهدف مترو الانفاق في جنوب غرب لندن، والذي أسفر عن سقوط العديد من المصابين، راجيا سموه لهم سرعة الشفاء والعافية، مؤكدا سموه استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامي الذي استهدف ارواح الابرياء والذي يتنافى مع كل الشرائع السماوية والقيم الانسانية، مجددا سموه موقف الكويت الثابت في رفض الإرهاب بجميع أشكاله ووقوفها مع المجتمع الدولي لمحاربته وتجفيف منابعه.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية الى صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا الصديقة والى سعادة تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة الصديقة ضمنهما سموه إدانته واستنكاره لحادث الانفجار الإرهابي الذي استهدف مترو الانفاق في جنوب غرب لندن والذي اسفر عن سقوط العديد من المصابين، راجيا سموه لهم الشفاء العاجل.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتين مماثلتين.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية الى أخيه الرئيس فؤاد المعصوم رئيس جمهورية العراق الشقيق أعرب فيها سموه عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف رواد أحد المطاعم وحاجزا أمنيا في جنوبي العراق وأسفر عن سقوط عشرات من الضحايا والمصابين، مؤكدا سموه موقف الكويت الرافض لهذه الأعمال الإرهابية الشنيعة التي تستهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق والتي تتنافى مع كل الشرائع والأعراف والقيم الإنسانية ووقوفها مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره.

كما ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر الضحايا سائلا سموه المولى جل وعلا ان يتغمدهم بواسع رحمته وان يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية الى أخيه الرئيس فؤاد المعصوم رئيس جمهورية العراق الشقيق ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف رواد أحد المطاعم وحاجزا أمنيا في جنوبي العراق وأسفر عن سقوط عشرات من الضحايا والمصابين، سائلا سموه المولى تعالى ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته وان يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى ميشيل اوغيو حاكم عام بابوا غينيا الجديدة الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى ميشيل اوغيو حاكم عام بابوا غينيا الجديدة الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس سلفادور سانتيشز سيرين رئيس جمهورية السلفادور الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس سلفادور سانتيشز سيرين رئيس جمهورية السلفادور الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس انريكي بينيا نييتو رئيس الولايات المكسيكية المتحدة الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس انريكي بينيا نييتو رئيس الولايات المكسيكية المتحدة الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.