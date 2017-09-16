أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لحادث التفجير الإرهابي الذي وقع في محطة (بارسونز غرين) في لندن وأسفر عن وقوع عدد من الجرحى.

وأكد ‏المصدر وقوف الكويت إلى جانب المملكة المتحدة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، مشددا على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للإرهاب بكل أشكاله وصوره.

كما أكد ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، معربا عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

ومن جانبها، أكدت سفارتنا في بريطانيا سلامة جميع المواطنين الكويتيين المتواجدين في العاصمة البريطانية عقب الانفجار الذي وقع بمحطة مترو (بارسونس غرين) بلندن.

وحثت السفارة في بيان المواطنين والطلبة الدارسين في العاصمة البريطانية على أخذ الحيطة والحذر والتزام اليقظة عقب الحادث الذي أعلنت السلطات انها تتعامل معه على أنه عمل «إرهابي».

ودعت المواطنين في حال تعرضهم إلى أي طارئ الى الاتصال فورا بالسفارة على الرقم (02075903400)، مشيرة الى ان موظفي الشؤون القنصلية يعملون على مدار 24 ساعة وعلى أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم والرعاية للمواطنين الكويتيين في كل الأوقات.