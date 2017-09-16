استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ،اليوم السبت بمقر اقامته في مدينة اسطنبول التركية رئيس وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالله الحميضي وأعضاء الوفد التجاري الكويتي.

واستعرض اللقاء الذي حضره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالددور القطاع الخاص الكويتى في توطيد العلاقات التجارية مع جمهورية تركيا وسبل تنميتها وتطويرها بما ينفع مصالح البلدين الصديقين.



واشاد سموه بجهود القطاع الخاص بمختلف مؤسساته الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ودوره الرائد منذ عقود في مد جسور التعاون مع مختلف الدول في شتى بقاع العالم مؤكدا حرص الحكومة الكويتية ودعمها له وتوفير كافة السبل والمناخ الآمن للارتقاء بدوره المعهود.

حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان.