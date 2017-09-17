استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أمس بمقر إقامته في مدينة اسطنبول التركية رئيس وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالله الحميضي وأعضاء الوفد التجاري الكويتي.

واستعرض اللقاء الذي حضره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد دور القطاع الخاص في توطيد العلاقات التجارية مع جمهورية تركيا وسبل تنميتها وتطويرها بما ينفع مصالح البلدين الصديقين.

وأشاد سموه بجهود القطاع الخاص بمختلف مؤسساته الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ودوره الرائد منذ عقود في مد جسور التعاون مع مختلف الدول في شتى بقاع العالم، مؤكدا حرص الحكومة ودعمها له وتوفير كل السبل والمناخ الآمن للارتقاء بدوره المعهود.

حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان.

كما استقبل سمو الشيخ جابر المبارك امس بمقر إقامته بمدينة اسطنبول رئيس مجلس ادارة شركة «ليماك» التركية نهاد أوزدمير والوفد المرافق له.

حضر المقابلة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والمدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر وسفيرنا لدى تركيا غسان الزواوي.

يذكر ان شركة «ليماك» التركية هي إحدى الشركات المساهمة في المشاريع التنموية في الكويت.