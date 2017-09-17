رأى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ان تركيا تعد عمقا استراتيجيا اقتصاديا للكويت.

وقال الروضان في تصريح مشترك لتلفزيون الكويت و«كونا» ان الاقتصاد التركي يتميز بالتطور الكبير، داعيا دول الخليج للاستفادة من السوق التركي.

وأشار الى ان زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى أنقرة طغت عليها المواضيع الاقتصادية، معربا عن اعتقاده بأن هناك وسائل وخططا كثيرة يمكن التعاون فيها مع الجانب التركي.

واضاف الروضان ان هناك بعض القضايا تم حلها في فترة قصيرة جدا، لافتا الى ان باقي القضايا والمسائل المطروحة والخطط جار حلها من خلال فرق العمل التي تم تشكيلها.

واعرب عن اعتقاده بأن الجميع من قطاع خاص وقطاع حكومي كانوا متفائلين بنتائج الزيارة، مشيرا الى الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى الكويت، معربا عن أمله في ان يتم حل الأمور العالقة والقرارات الصادرة قبل الزيارة.