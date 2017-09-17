أسامة دياب

في خطوة تتسق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2123 والذي صدر ردا على إجراء كوريا الشمالية تجربتها النووية الخامسة، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الخارجية عن طلب الكويت من سفير جمهورية كوريا الشمالية مغادرة أراضيها وتخفيض مستوى التمثيل الديبلوماسي إلى مستوى القائم بالأعمال.

وأوضحت المصادر - في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن «الخارجية الكويتية» أبلغت السفارة بقرارها، مشيرة إلى أن عدد الديبلوماسيين المسموح لهم بالبقاء على أرض الكويت هو 4 فقط بمن فيهم القائم بالأعمال.

وعلى صعيد متصل، أكد السفير الكوري الشمالي سوتشانغ سيك الخبر عبر اتصال هاتفي مع «الأنباء»، أنه سيغادر الكويت مع باقي الديبلوماسيين الذين شملهم تخفيض مستوى التمثيل بناء على طلب السلطات الكويتية قبل نهاية الشهر الجاري.