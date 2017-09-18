￼ مؤازرة المنظمة الدولية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في العالم ودعم جهود التنمية

￼ دعم أهداف تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتعايش السلمي بين جميع الشعوب

وصل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية أمس لترؤس وفد الكويت المشارك في اجتماعات الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مطار (جى اف كندي) الدولي امس المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخة د. رشا الصباح ومدير مكتب صاحب السمو الأمير احمد فهد الفهد والمستشار بالديوان الأميري محمد أبو الحسن وعدد من كبراء المسؤولين بالديوان الأميري وسفيرنا لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخ سالم العبد الله ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي وأعضاء السفارة والمندوبية.

واعرب سموه في تصريح صحافي عن تشرفه بتكليف صاحب السمو الأمير بترؤس وفد الكويت في اجتماعات الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تكتسب أهمية بالغة في ظل التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة والتي تتطلب تعاونا دوليا حثيثا وجهودا متواصلة لمعالجتها والحد من تداعياتها وآثارها.

وعبر سموه عن شكر الكويت قيادة وحكومة وشعبا للدول الشقيقة والصديقة التي ساندت الكويت للفوز بعضوية مجلس الأمن الدولي غير الدائمة للعامين القادمين 2018 و2019 مؤكدا عزم الكويت على مؤازرة جهد الأمم المتحدة من اجل تحقيق السلام والاستقرار في العالم ودعم جهود التنمية التي توفر الحياة الكريمة لمختلف الشعوب.

ودعا سموه المجتمع الدولي للتعاون مع المنظمة الدولية عبر مؤسساتها المختلفة لتنفيذ برامجها التي تهدف الى تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتأكيد على التعايش السلمي بين جميع الشعوب والتواصل الثقافي وتحقيق التقدم والازدهار في العالم.

وأكد سموه مواصلة الكويت مساندة الأمم المتحدة في مختلف المجالات ودعم جهودها الإنمائية والإنسانية، مشيرا الى ان الكويت شاركت بفاعلية كبيرة في معالجة الكثير من الكوارث والأزمات الدولية التي تعرضت لها العديد من دول العالم وتوج ذلك بمنح صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لقب قائد العمل الإنساني وتسمية الكويت مركزا للعمل الإنساني.

ويرافق سموه وفد يضم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وعددا من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.