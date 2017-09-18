twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email الأمير يستقبل المبارك والخالد بمقر إقامة سموه بالولايات المتحدة الاثنين 2017/9/18 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 398 A+ A- صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد خلال استقبال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد خلال استقبال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المباركصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد خلال استقبال سمو الشيخ جابر المبارك ويبدو الشيخ خالد العبداللهصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد خلال استقبال سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ظهر امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وذلك في مقر اقامة سموه بالولايات المتحدة الأميركية.