«لم نكن أبدا نتوقع ما حدث»

شيرلي هوليمان، صديقة المغني الراحل جورج مايكل وزميلته في فرقته الغنائية، وهي تعرب عن حزنها الشديد وألمها من التكهنات التي لا تزال تتحدث حول سبب وفاته، علما أن التحقيق الرسمي كان قد أشار إلى احتمال موته بجرعة كبيرة من المخدرات.