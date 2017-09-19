بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى اللاعب طارق القلاف بمناسبة تكريمه من قبل مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة خلال الحفل الذي رعته جامعة الدول العربية في القاهرة مؤخرا، أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه ومتمنيا له كل التوفيق والنجاح لمواصلة عطائه الرياضي وتحقيق المزيد من الانجازات لرفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى اللاعب طارق القلاف بمناسبة تكريمه من قبل مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة خلال الحفل الذي رعته جامعة الدول العربية في القاهرة مؤخرا متمنيا سموه له كل التوفيق والنجاح لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لرفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح ببرقية تهنئة مماثله.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى ميشيل باشيليت خيريا رئيسة جمهورية تشيلي الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها متمنيا لها موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى ميشيل باشيليت خيريا رئيسة جمهورية تشيلي الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها راجيا لها موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.