شارك النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في حفل العشاء الوزاري السنوي الثاني عشر تلبية لدعوة مشتركة موجهة من وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ونائب رئيس وزراء دوقية لوكسمبورغ جين إسلبورن ورئيس المعهد الدولي للسلام تيري رود لارسن.

وتهدف الدعوة التي وجهت على هامش اجتماعات الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك للتباحث في شؤون القضايا التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.