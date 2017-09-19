صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية تعليقا على ما يتم تداوله بشأن تخفيض التمثيل الديبلوماسي لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية لدى البلاد بأنه انطلاقا من التزام الكويت بقرارات مجلس الأمن بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية الخاصة بفرض عقوبات على جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية لعدم التزامها بهذه القرارات فقد قامت بالإجراءات التي نصت عليها تلك القرارات الأممية ومن ضمنها وقف إصدار تأشيرات الدخول لمواطني جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية ووقف رحلات الطيران منها وإليها اضافة الى وقف جميع التعاملات التجارية وتقليص عدد الديبلوماسيين العاملين في سفارة جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية لدى البلاد.

وأضاف المصدر «انه في ضوء التصعيد غير المسبوق الأخير في شبه الجزيرة الكورية وفي ظل استمرار عدم التزام جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة فقد قامت الكويت بتخفيض التمثيل الديبلوماسي مع هذه الدولة الى درجة قائم بأعمال».

واختتم المصدر تصريحه بقوله ان «الكويت وهي تتابع بقلق بالغ التطـورات الأخيرة في شـــبه الجزيرة الكورية فإنها تؤكد على أهمية ضبط النفس ودعوة الأطراف المعنية للتفاوض وصولا الى حل ديبلوماسي يجنب المنـطقة والعالم ويلات الحروب والدمار الشامل».