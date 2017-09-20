استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، بقصر بيان صباح أمس، د.أحمد عبدالمحسن المليفي.

كما استقبل سموه، بقصر بيان صباح أمس عبدالله المحيلبي.

واستقبل سموه، د.ناصر الصانع، وم.محمد هادي العليم، ومساعد الظفيري.

من جهة أخرى، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى سامويل ويموث تيبلي سيتون حاكم عام سانت كيتس ونيفيس الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى سامويل ويموث تيبلي سيتون حاكم عام سانت كيتس ونيفيس الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.