twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email مأدبة غداء على شرف صاحب السمو أقامها مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة الخميس 2017/9/21 المصدر : كونا عدد المشاهدات 336 A+ A- صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك والسفير أحمد فهد الفهد والمستشار محمد أبو الحسن والشيخ سالم العبدالله والشيخ خالد العبدالله والشيخ فهد جابر المبارك صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك والشيخ صباح الخالد والسفير منصور العتيبي والشيخ د.أحمد ناصر المحمد صاحب السمو الأمير والشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك والشيخ صباح الخالد والسفير منصور العتيبي والسفير أحمد فهد الفهد والمستشار محمد أبو الحسن والشيخ سالم العبدالله والشيخ خالد العبدالله سمو الأمير مصافحا أحد الحضور ترحيب بصاحب السمو الأمير صاحب السمو الأمير مصافحا سمو رئيس الوزراء صاحب السمو مصافحا إحدى حاضرات المأدبة صاحب السمو الأمير والسفير منصور العتيبي على شرف صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد المرافق لسموه أقام مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي مأدبة غداء وذلك في مقر الكويت لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.