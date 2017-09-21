استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد.

واستقبل سموه وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان.

كما استقبل سموه مدير عام الهيئة العامة للرياضة الشيخ أحمد المنصور.

من جهة أخرى، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية مالطا ماري لويس كوليرو بريكا، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، متمنيا لها موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى رئيسة مالطا ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها راجيا لها موفور الصحة والعافية.

هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس سيرج ساركسيان رئيس جمهورية أرمينيا، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس سيرج ساركسيان رئيس جمهورية أرمينيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى السير كولفيل نوربيرت يونغ الحاكم العام لبليز الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى السير كولفيل نوربيرت يونغ، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له موفور الصحة والعافية.

وفي برقية أخرى، هنأ صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي الصديقة، وعبر سموه في برقيته عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيات تهنئة مماثلة.