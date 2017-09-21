أكد وزير الدولة البحريني لشؤون المتابعة محمد المطوع أن نهج صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، التوافقي منذ القدم يرسخ الاستقرار في المنطقة.

وخلال استقباله لعميد السلك الديبلوماسي سفير الكويت لدى البحرين الشيخ عزام الصباح، أشاد وزير الدولة البحريني بعمق العلاقات البحرينية - الكويتية واصفا إياها بالمتميزة على مستوى العلاقات الثنائية، آملا أن تتكلل المساعي الخيرة لصاحب السمو بالنجاح لما يخدم استقرار المنطقة ووحدة مجلس التعاون.

من جهته أكد السفير الشيخ عزام الصباح عمق العلاقات الثنائية الأخوية وامتدادها عبر التاريخ وحرص القيادة في كلا البلدين على تعزيزها في كل المستويات وتحقيق المزيد من الترابط بين البلدين.