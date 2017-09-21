كرمت الجمعية الآسيوية فرع كوريا سفير الكويت في سيئول بدر العوضي لعام 2017 وذلك في احتفال أقيم بمناسبة الذكرى العاشرة على تأسيس الجمعية.

وجرى تكريم العوضي الى جانب سفيري الهند وأذربيجان لدى كوريا الجنوبية في حفل أقيم الليلة قبل الماضية بحضور نحو 300 شخصية عالمية من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ومن بينهم الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون.

كما حضر الحفل رئيس مجموعة شركات آسيا الفخري ورئيس الجمعية الآسيوية فرع كوريا شين دونغ بين ورئيس الجمعية الفخري ورئيس وزراء كوريا السابق لي هونغ كو وكذلك السفراء المعتمدون في سيئول وأعضاء الجمعية.

وألقى بان كي مون كلمة رئيسية أمام الحفل الذي تضمن توزيع جوائز هذا العام على المكرمين وهم بالإضافة إلى السفير العوضي سفير الهند فيكران دورازوامي وسفير اذربيجان رمزي تيموروف.