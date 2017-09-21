أشاد النائب في البرلمان الصربي معمر زوكورليتش أمس بالدور الإيجابي والبناء للكويت على الصعيدين الإقليمي والدولي كرائدة للعمل الخيري والإنساني.

جاءت هذه الإشادة خلال الاجتماع الذي عقده النائب الصربي مع سفيرنا في صربيا يوسف عبدالصمد بمقر السفارة الكويتية في بلغراد.

وقال السفير عبدالصمد في بيان تلقت «كونا» نسخة منه ان اللقاء تطرق إلى بحث سبل تطوير وتنمية العلاقات البرلمانية بين الكويت وصربيا بشكلها العام.

وأضاف أن اللقاء تطرق كذلك إلى تعزيز التعاون بين الجامعات وباقي المؤسسات التعليمية في الجانبين من أجل إقامة علاقات تفاهم جديدة للتعرف على خبرات الطرفين بصورة أفضل خاصة في ظل إبرام اتفاقية التعاون في المجال الثقافي بين البلدين التي تم التوقيع عليها مؤخرا في بلغراد.