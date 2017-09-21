موغريني تشيد بدور الكويت ومساعيها لإرساء السلام ومعالجة الأزمات

لقاءات الخالد استعرضت العلاقات المشتركة وآخر المستجدات الإقليمية والدولية

التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أمس الأول مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة يوسف بن علوي وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

واستعرض اللقاء أوجه العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها ونقلها إلى آفاق أرحب إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما التقى الخالد مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغريني وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أثناء اللقاء بالعلاقات المميزة التي تربط بين الكويت والاتحاد الأوروبي، مثنيا على الدور المهم الذي يضطلع به الاتحاد في تحقيق الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جانبها أشادت فيديريكا موغيريني بالعمل المشترك الوثيق الذي يربط بين الكويت والاتحاد الأوروبي والذي يمثل نموذجا للتعاون البناء بين المنظمة والدول.

وأشادت بدور الكويت ومساعيها لدعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن وإرساء السلام ومعالجة الأزمات التي تواجه دول المنطقة.

كما التقى الخالد مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق يان كوبيش أمس الأول، وقدم الممثل الخاص خلال اللقاء عرضا عن آخر الخطوات التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة في العراق حيال ملف البحث عن الأسرى والمفقودين الكويتيين والممتلكات والأرشيف الوطني الكويتي واللقاءات التي تتم مع كافة المسؤولين العراقيين وحثهم على بذل المزيد حول هذه القضية الإنسانية.

وجدد الشيخ صباح الخالد التأكيد على الأهمية التي توليها الكويت لقيام بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق كونها المسؤولة عن متابعة هذا الملف وإعداد التقارير الدورية حيال تطوراته وحث الحكومة العراقية على مضاعفة الجهود للبحث عن الأسرى والمفقودين الكويتيين وكذلك الممتلكات والأرشيف الوطني الكويتي، مؤكدا على أهمية هذا الملف الإنساني.

كما التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أمس الأول مع وزير خارجية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بوريس جونسون.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية الوطيدة بين البلدين الصديقين في جميع المجالات وعلى مختلف الصعد كما تمت مناقشة تطورات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد ناصر المحمد ومندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير منصور العتيبي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية ناصر الهين وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

والتقى الخالد أيضا مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الإيطالية الصديقة أنجلينو ألفانو، وتم خلال اللقاء مناقشة أوجه العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات ومختلف الأصعدة كما تم تبادل وجهات النظر حيال مستجدات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما التقى الخالد مع وزير خارجية مملكة تايلند الصديقة دون بارامودويناي أمس الأول، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وتطويرها في كافة مجالات العمل المشترك كما تمت مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

حضر اللقاءات مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ومندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير منصور العتيبي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية ناصر الهين وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.