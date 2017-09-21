بتوجيهات من القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وانطلاقا من بنود الوثيقة الاستراتيجية للحرس الوطني 2020 «الأمن أولا» التي تهتم بتنويع سبل التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة، شهد وكيل الحرس الوطني الفريق ركن م.هاشم الرفاعي والسفير الفرنسي لدى البلاد كريستيان نخلة توقيع عقد يتولى المعهد الفرنسي في الكويت بموجبه تعليم اللغة الفرنسية لكوكبة من ضباط الحرس الوطني والإشراف عليهم طبقا لمعايير الإطار الأوروبي المرجعي العام للغات، حيث وقع العقد من قبل الحرس الوطني قائد الشؤون المالية والتجهيز العميد رياض محمد طواري ومن الجانب الفرنسي الملحق الثقافي الفرنسي سيدريك دوفيه.

وأكد م.هاشم الرفاعي ان توقيع العقد مع المعهد الفرنسي يتماشى مع اهتمام القيادة العليا للحرس الوطني ببناء كوادر مدربة ومؤهلة تستطيع مسايرة ركب التقدم وتحمل المسؤوليات وصولا بالحرس الوطني إلى أهدافه الطموحة في تطوير وتحديث منظومته باستمرار لتواكب المؤسسات العسكرية المرموقة، مشددا على أهمية تعلم اللغات الأجنبية ومواصلة الجهود لرفع مستوى الضباط فيها بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية المتميزة لتقديم أفضل دورات اللغة الفرنسية بشقيها العملي والنظري بشكل يتوافق مع طبيعة العمل في مؤسسة الحرس الوطني.

وأضاف ان عقد تعليم اللغة الفرنسية يندرج ضمن برنامج اللغات الدولي «قدرات ٢٢» والذي يهدف لتأهيل مجموعة من ضباط الحرس الوطني في مجال اللغات الدولية بما يخدم استراتيجية الانفتاح والتوسع التي يتبناها الحرس الوطني تماشيا مع بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم التي وقعها مع عدد من قوات الدرك والحرس الوطني على الصعيدين الإقليمي والدولي.