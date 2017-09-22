التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على هامش أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مع أمين عام منظمة التعاون الإسلامي د.يوسف بن أحمد العثيمين.

وتم خلال الاجتماع استعراض برنامج أعمال الاجتماع الوزاري التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي سيعقد اليوم الجمعة على هامش أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إضافة إلى الاستحقاقات المقبلة لأعمال المنظمة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكان الخالد قد التقى يوم أمس الأول في نيويورك مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا مايتي نكوانا ماشاباني، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتم خلال اللقاء الذي عقد مساء امس الأربعاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث أوجه تطوير التعاون التنموي في القارة الأفريقية إضافة الى تطورات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما التقى الخالد يوم أمس الأول مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال، وتم خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

والتقى الخالد أيضا مع وزير خارجية جمهورية ايرلندا سيمون كوفيني، وشهد اللقاء مناقشة أوجه توطيد العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين وتنميتها في كافة المجالات ومختلف الأصعدة.

كما تم تبادل وجهات النظر حيال مستجدات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

والتقى الخالد كذلك مع وزيرة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية في جامايكا كامينا جونسون سميث، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية.

حضر اللقاءات سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخ سالم العبدالله، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، ومندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير منصور العتيبي، ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية ناصر الهين، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.