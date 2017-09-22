واشنطن ـ كونا: أكدت سفارتنا في المكسيك سلامة جميع المواطـــنين الكويتيين في المكسيك عقب الزلزال المدمر الذي ضرب العاصمة المكسيكية والولايات المجاورة لها صباح أمس.

وأهابت السفارة في بيان تلقت «كونا» نسخة منه بالمواطنين المتواجدين في الأراضي المكسيكية إلى اتباع التعليمات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة والتي تتعلق بتأمين سلامتهم.

وأكدت السفارة استعدادها التام لتقديم جميع الخدمات والمساعدات الضرورية لجميع المواطنين الكويتيين في المكسيك.

ودعت المواطنين الكويتيين في المكسيك إلى التواصل معها على الأرقام التالية:

5552451714 521+ و5513632619 521+.