نيبال خطت خطوات كبيرة نحو التطور الاقتصادي

أسامة دياب

أكد سفير نيبال لدى الكويت ياجيا بهادور هامال قوة ومتانة العلاقات الكويتية - النيبالية والتي وصفها بالمتطورة، حيث بنيت على أسس صلبة من الصداقة العميقة والتعاون والدعم المتبادل منذ بداية العلاقات الديبلوماسية بين البلدين في عام 1972، مثمنا دعم الكويت أميرا وحكومة وشعبا ومساندتها لبلاده، متمنيا لها دوام الرخاء والاستقرار.

وأشار خلال كلمة له في حفل استقبال أقامته السفارة النيبالية لدى البلاد بمناسبة العيد الوطني بحضور مساعد زير الخارجية للشؤون الاقتصادية السفيرة أمل مجرن الحمد وعدد كبير من رؤساء البعثات الديبلوماسية إلى أهمية العيد الوطني ومكانته في قلوب النيباليين، حيث يحيي ذكرى اعتماد مجلس النواب الدستور النيبالي الجديد في يوم 20 سبتمبر عام 2015، لافتا إلى ان نيبال بقيت مستقلة طوال تاريخها ولم تتعرض للاحتلال ولذلك أصبحت واحة سلام واستقرار، وأوضح أن بلاده خطت خطوات كبيرة نحو التطور الاقتصادي بعد أن أصبحت جمهورية فيدرالية ديموقراطية في عام 2008، وبسبب امتلاكها الثروات الطبيعية المتعددة وشعبها الديناميكي الشاب فإن اقتصادها ينمو بطريقة ملحوظة، داعيا الكويتيين إلى زيارة نيبال للتمتع بجمال طبيعتها والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، مبينا أن بلاده من اجمل البلدان الغنية بحضاراتها وآثارها وفنونها وثقافتها ما يجعلها وجهة مميزة ومثيرة للكثير من السياح، بالإضافة للصناعات الشهيرة في نيبال من سجاد ومنسوجات وأعشاب وزنجبيل وشاي، موضحا أن بلاده تمنح فرصا للمستثمرين في قطاعات توليد الطاقة والنقل والبنية التحتية والسياحة والتعدين.

وتخلل الحفل العديد من الرقصات الفولكلورية التي تظهر الثقافة النيبالية، بالإضافة إلى تقديم العديد من أطباق الطعام النيبالي المتنوعة.