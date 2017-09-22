افتتحت الكويت مشروع «فريج الكويت» الإسكاني في منغوليا لمساعدة الأسر التي فقدت منازلها جراء الفيضان الذي ضرب محافظة (بيان أولغي) ذات الأغلبية المسلمة صيف العام الماضي.

وذكرت سفارتنا لدى منغوليا في بيان تلقت «كونا» نسخة منه ان المشروع الذي مولته حكومة الكويت بكلفة 274.538 دولار افتتح بحضور كل من سفيرنا لدى منغوليا خالد الفضلي ومحافظ (بيان أولغي) غليم خان ايب وأمين عام جمعية الصليب الأحمر المنغولي بولورما نوردوف وعدد من قيادات المحافظة والجمعية. ووفقا لبيان السفارة أشاد السفير الفضلي بسرعة تجاوب مجلس الوزراء الكويتي مع طلب المساعدة المقدم من جمعية الصليب الأحمر المنغولية لمساعدة الأسر المتضررة جراء ذلك الفيضان موضحا ان المشروع يتكون من 35 منزلا ومسجد يتسع لمائة مصلّ أطلق عليه اسم (مسجد الكويت) وحديقة أطفال وعيادة طبية لمساعدة المتضررين.

وأضاف السفير ان هذه المساعدات تأتي وفقا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد (قائد العمل الانساني) بالحث على اغاثة المحتاجين والمنكوبين في جميع أنحاء العالم.