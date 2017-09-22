دعت وكيل ادارة الفتوى والتشريع د. فاتن الطخيم إلى تطوير العمل القضائي في الدول العربية من خلال تنظيم هيئات قضايا الدولة.

وقالت الطخيم في تصريح لـ «كونا» على هامش مشاركتها في المؤتمر الـ 13 لرؤساء هيئات قضايا الدولة، إن هدف المؤتمر دراسة مسودة مشروع القانون العربي الاسترشادي لتنظيم هيئات قضايا الدولة في الدول العربية للمساهمة في بلورة السياسة القانونية وتطوير العمل القضائي وتهيئة المناخ المناسب للأمان القانوني وتهيئة الأرضية اللازمة لخدمة الاقتصاد في بلدانها وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.

ولفتت الطخيم الى وجود بعض الاختلافات بين هذه الهيئات في الدول العربية خاصة فيما يتعلق بطبيعتها ومجال تدخلها نظرا لما تفرضه الخصوصيات التي تميز أنظمة هذه الدول تبعا لظروف كل بلد.

وأكدت أهمية ما هو معمول به في عدد من الدول لجهة إلزامية إدخال الهيئة في كل الدعاوى مهما كان اختيارها، ما يمكنها من مراقبة سير الدعوى والتدخل عند الاقتضاء من أجل الدفاع عن مصالح الدولة.

وقالت إنه «يضاف إلى دور هذه الهيئات مهمة وقاية اشخاص القانون العام من المنازعات وهو دور استباقي فرضته العديد من العناصر والتجارب لتفادي طرح النزاع امام القضاء والتخفيف عن كاهل المحاكم واختصار الوقت والإجراءات عبر إيجاد حلول بديلة عبر سلوك الإجراءات الودية وإبرام المصالحات وتقديم النصائح والاستشارات».